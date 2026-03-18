Erneuter Tiebreak-Krimi: Finaltraum der DSC-Mädels platzt gegen Chieri

Denkbar knapp verloren die Volleyballerinnen des Dresdner SC auch das Rückspiel im CEV-Cup gegen Chieri 2:3 und schieden im Halbfinale aus.

Von Tim Schölzel

Turin - Bis 22.10 Uhr träumten die Volleyballerinnen des Dresdner SC vom Finale. Dann beerdigte Chieris Diagonalangreiferin Anett Nemeth (26) im Tiebreak die letzten Hoffnungen der Dresdnerinnen, doch noch für die Riesenüberraschung im CEV-Cup-Halbfinale zu sorgen. Wie bereits im Hinspiel mussten sich die DSC-Schmetterlinge gegen Reale Mutua Fenera Chieri nach einem Fünf-Satz-Krimi im Tiebreak 2:3 (13:25, 25:17, 26:28, 25:23, 12:15) geschlagen geben.

Marta Levinska (24, l.) ragte bei den DSC-Schmetterlingen mit 33 Punkten heraus. © Lutz Hentschel Herausragende Akteurin auf sächsischer Seite: Marta Levinska (24). Die Lettin überragte mit 33 Punkten und hatte großen Anteil daran, dass die Sensation auch im Rückspiel lange möglich erschien. Wenn der Druck im eigenen Aufschlag passte, dann ging etwas für die Dresdnerinnen. Das Problem: Den Plan, über viel Druck im Aufschlag die Partie auf ihre Seite zu ziehen, der funktionierte bei den Italienerinnen im ersten Satz viel besser. Die deutsche Nationalspielerin Anastasia Cekualev (22) donnerte zum Satzgewinn sieben Aufschläge in Serie gefährlich ins Feld. DSC Volleyball Mit blauem Auge davon gekommen: DSC schlägt Flacht im Tiebreak Zudem dominierte der Fünfte der Serie A1 den Abschnitt am Netz - vier Blockpunkte sammelten sie im ersten Durchgang. Aber dass die beiden gewonnen Sätze im Hinspiel kein Zufall waren, das zeigten die DSC-Schmetterlinge.

DSC gleicht zweimal aus, verpasst aber Comeback-Sieg