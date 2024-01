Schweres Ost-Duell in Suhl! Schafft der DSC den Sieg-Hattrick?

Dresden - Zum dritten Mal in dieser Saison treffen am Samstag im Ost-Klassiker der Dresdner SC und der VfB Suhl aufeinander - zum ersten Mal tritt das Team von Chefcoach Alex Waibl (55) dabei in Thüringen an. Und das nur drei Tage nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg bei Viteos Neuchatel im europäischen CEV-Cup.