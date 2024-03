Schwere Geburt! DSC zieht mit Kampf-Sieg ins Halbfinale ein

Dresden - Puh, geschafft! Die Schmetterlinge des Dresdner SC stehen nach einer schweren Geburt im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Am Mittwoch (19 Uhr) steht in Stuttgart bereits das erste Duell der "Best of three"-Serie an. Eine der Matchwinnerinnen beim 3:1 (13:25, 25:20, 25:19, 25:22) am Sonnabend in der Margon Arena gegen Viertelfinal-Gegner VC Wiesbaden war Lara Berger.