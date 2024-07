Sie macht den DSC-Kader voll: Griechische Nationalspielerin schlägt jetzt in Dresden auf!

Zu ihren Erfolgen gehört hier die Teilnahme an den Mittelmeerspielen 2022 sowie die Qualifikation für die Europameisterschaft 2022. In diesem Sommer kämpft Kyparissi erneut um die EM-Qualifikation für die EuroVolley 2026.

Seit 2015 gehört Kyparissi den griechischen Auswahl-Teams an. Bei den Juniorinnen war sie mehrere Jahre Kapitänin. Seit 2019 spielt sie in der Frauen-Nationalmannschaft.

DSC-Chefcoach Alex Waibl (56) sagt über die Neuverpflichtung: "Stamatia ist eine Angreiferin mit großem Potenzial. Sie verfügt über gute physische Anlagen und jede Menge Temperament." Die Dresdner Fans dürfen sich also auf Emotionen am Netz freuen.

Die 1,84 Meter große Kyparissi spielte von 2018 bis 2022 und 2023/24 bei PAOK Thessaloniki, dazwischen in Ungarn für KNRC Kaposvár. Zu ihren größten Erfolgen zählen der griechische Pokalsieg 2021 sowie die MVP-Auszeichnungen und griechischen Meistertitel "U19" in den Jahren 2020 und 2021.

Stamatia Kyparissi in Aktion. Reift die Angreiferin beim DSC zur "besten griechischen Volleyballerin aller Zeiten"? Das ist ihr anspruchsvolles Ziel. © DSC Medien & Marketing

Stamatia freut sich auf ihre neue Herausforderung in Dresden: "Es ist eine Ehre, Teil dieses großartigen Teams zu sein, und ich kann es kaum erwarten, hart zu arbeiten und all unsere Ziele zu erreichen." Als großes persönliches Ziel gibt die 22-Jährige an, sie will die "beste griechische Spielerin aller Zeiten" werden.



Die Außenangreiferin zeichnet eine besondere Leidenschaft aus, von der sie selbst sagt: "Ich liebe es, Volleyball zu spielen, weil ich mein wahres Ich sehen kann und das macht mich glücklich und besonders." Wäre sie keine Volleyballspielerin geworden, hätte sie gern eine Karriere als Lateintänzerin verfolgt.

Mit Stamatia Kyparissi ist der 13er-Kader des DSC für die neue Saison perfekt, darunter sind acht Neuzugänge aus Griechenland, Lettland, der Schweiz, Slowenien, den USA, Russland und Deutschland.