Top-Spiel auf Augenhöhe: DSC unterliegt Spitzenreiter

Dresden - Mindestens einen Satz boten die DSC-Schmetterlinge dem Favoriten aus Stuttgart Paroli. Zum großen Coup reichte es bei der 1:3 (25:23, 23:25, 19:25, 22:25)-Niederlage gegen den Tabellenführer nicht - auch wenn insgesamt nicht viel fehlte.

Jette Kuipers (23, l.) stand etwas überraschend in der Starting Six des DSC. Die Niederländerin vertrat die verletzte Miku Akimoto (19). © Lutz Hentschel

Die bitterste Pille mussten die Dresdnerinnen schon vor Spielbeginn schlucken. Miku Akimoto (19) konnte nicht mitspielen. Die Japanerin verspürte einen Schmerz im Knöchel, umgeknickt war sie allerdings nicht.

Ihre Vertretung war aber voll da: Einen Aufschlag donnerte Jette Kuipers (23) zum Ass und zur ersten Dresdner Führung der Partie (17:16) auf die Linie.



Zwei starke Angriffe von Marta Levinska (24) brachten die DSC-Mädels zuvor überhaupt wieder in Reichweite. Denn Stuttgart erwischte den perfekten Start und führte nach einer starken Aufschlag-Serie von Lucia Varela Gomez (22), die genau damit im gesamten Spiel für Gefahr sorgte, 7:2.

Das alles spielte aber keine Rolle, die allererste Stimmungs-Explosion des Abends brachte Levinska.

Ihr Punkt bedeutete nicht nur den Satzgewinn der Heimmannschaft, sondern auch den zweiten verlorenen Durchgang der Stuttgarterinnen in dieser Saison und ihren ersten Rückstand überhaupt.