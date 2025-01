30.01.2025 06:33 Topspiel beim Meister! Hält die DSC-Annahme in Stuttgart?

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC treten zum dritten Mal in dieser Saison gegen Allianz MTV Stuttgart an. Dieses Mal soll der erste Sieg her.

Von Tim Schölzel

Stuttgart - Es geht zum zweiten Mal in dieser Saison zum amtierenden deutschen Meister. Obwohl Stuttgart das einzige Team ist, gegen das die DSC-Schmetterlinge in dieser Saison noch nicht gewinnen konnten, geht es mit einer Portion Optimismus nach Baden-Württemberg. DSC-Coach Alex Waibl (56, M.) will im dritten Anlauf gegen Stuttgart endlich einen Grund zum Jubeln. © Lutz Hentschel Beide bisherigen Vergleiche haben die Schützlinge von Alex Waibl (56) verloren. In Stuttgart gab es einen Fünf-Satz-Krimi, zu Hause unterlagen die DSC-Mädels 1:3. "Wir hatten in beiden Spielen Chancen, mehr Punkte mitzunehmen. Es hat nur an Kleinigkeiten gefehlt", erinnert sich der 56-Jährige. Große Probleme hatten die Dresdnerinnen mit dem starken Aufschlagspiel der Stuttgarterinnen. "Wir brauchen Handlungssicherheit in der Annahme. Bei deren Qualität ist das aber brutal schwierig", ist sich der gebürtige Stuttgarter sicher. Dennoch wollen die Elbestädterinnen etwas vom Neckar mitnehmen. Leicht wird das nicht, weiß Waibl. "Es wird eine knackige Aufgabe. Stuttgart ist zu Hause noch mal extra gut." Für einen erfolgreichen Auftritt in Stuttgart muss die Annahme bei Victoria Demidova (19) & Co. sitzen. © Lutz Hentschel Für einen erfolgreichen Auswärtsauftritt appelliert der DSC-Coach an das Selbstbewusstsein und die Sicherheit im Spiel seiner Sportlerinnen: "Wir müssen die richtigen Spielzüge durchziehen, wenn es darauf ankommt." Nur so kann der Coup in Stuttgart gelingen.

Titelfoto: Lutz Hentschel