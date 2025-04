Hiobsbotschaft überschattet DSC-Pleite im ersten Halbfinal-Spiel

Stuttgart - Zum dritten Mal in Folge ging es für die Volleyballerinnen des Dresdner SC im Halbfinale gegen Dauersieger Allianz MTV Stuttgart. Im ersten Spiel war der amtierende Meister bei der deutlichen 0:3-Niederlage (21:25, 19:25, 19:25) eine Nummer zu groß. In der "Best of Three"-Serie droht damit bereits am Samstag das Aus.

Die DSC-Schmetterlinge mussten zum Auftakt der Halbfinal-Serie eine klare Niederlage einstecken. © Tom Bloch

Auch im zweiten Satz gab es eine deutliche Führung für die Elbestädterinnen. Diesmal holten Ungenauigkeiten im Angriff die Baden-Württembergerinnen zurück ins Geschäft. Stuttgart war einfach etwas abgezockter.

Waibl: "Es lag weniger an dem, was wir gemacht haben, sondern eher an der Qualität von Stuttgart."

Für Highlights sorgten beide Mannschaften und lieferten sich zahlreiche enge Rallyes. Zur Freude der vielen mitgereisten DSC-Anhänger in der SCHARRena. Einen gewonnenen Satz durften sie wie beim letztjährigen Halbfinale aber nicht bejubeln.

Ein Grund: Krystal Rivers entschied das Duell der Diagonalangreiferinnen mit Marta Levinksa deutlich für sich. Mit 21 Punkten erhielt die US-Amerikanerin zurecht die MVP-Medaille. Ein weiterer Grund: Stuttgart machte die Partie mit dem zweiten Matchball nach 78 Minuten Spielzeit zu.

"Wir haben alles reingehauen, was möglich war. Heute müssen wir anerkennen, dass Stuttgart einfach besser war als wir", sagte Waibl nach der Niederlage. Am Samstag brauchen er und sein Team in der Margon Arena einen Sieg, um die Halbfinal-Serie in das entscheidende dritte Spiel zu schicken.

Erstmeldung von 17.54 Uhr, aktualisiert um 18.44 Uhr.