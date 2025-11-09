Trotz 600 Kilometern Anreise: DSC-Heimspiel in Emlichheim

Dresden - Im Achtelfinale auf der Mission "Titelverteidigung" geht es für die DSC-Schmetterlinge am Sonntag zum SCU Emlichheim (16 Uhr). Und obwohl die Dresdnerinnen mehr als 600 Kilometer zurücklegen müssen - mindestens für eine Spielerin ist das Pokalduell trotzdem ein Heimspiel.

Jette Kuipers (23) schlägt heute in Heimatnähe auf. © Lutz Hentschel

"Es ist sehr nah an Jettes Heimat", erklärt DSC-Coach Alex Waibl (57).

30 Kilometer sind es von Jette Kuipers' (23) Geburtsort Tubbergen bis zur Vechteltalhalle, in der der Dresdner SC das Viertelfinal-Ticket buchen will.

"Wir werden viele Holländer zur Unterstützung in der Halle haben", weiß Waibl: "Und die Halle wird voll sein. Volleyball ist Kultur in Emlichheim."