Trotz 600 Kilometern Anreise: DSC-Heimspiel in Emlichheim
Dresden - Im Achtelfinale auf der Mission "Titelverteidigung" geht es für die DSC-Schmetterlinge am Sonntag zum SCU Emlichheim (16 Uhr). Und obwohl die Dresdnerinnen mehr als 600 Kilometer zurücklegen müssen - mindestens für eine Spielerin ist das Pokalduell trotzdem ein Heimspiel.
"Es ist sehr nah an Jettes Heimat", erklärt DSC-Coach Alex Waibl (57).
30 Kilometer sind es von Jette Kuipers' (23) Geburtsort Tubbergen bis zur Vechteltalhalle, in der der Dresdner SC das Viertelfinal-Ticket buchen will.
"Wir werden viele Holländer zur Unterstützung in der Halle haben", weiß Waibl: "Und die Halle wird voll sein. Volleyball ist Kultur in Emlichheim."
Unabhängig davon, welches Fanlager am Sonntag die Oberhand übernimmt, als absoluter Favorit gehen die Dresdnerinnen trotzdem ins Spiel.
"Wir müssen sehr konzentriert sein, da darf natürlich nichts anbrennen", fordert Waibl von seinem Team.
