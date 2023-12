Nach Fan-Angriff mit Leuchtrakete: Polizist (†31) erliegt Verletzungen

Bereits seit Jahren kommt es während Sportveranstaltungen in Griechenland immer wieder zum Einsatz von Pyrotechnik und Gewaltausbrüchen. (Archivfoto) © Thanasis DIMOPOULOS / Eurokinissi / AFP

Das bestätigte die griechische Gesundheitsbehörde laut Associated Press am Mittwochmorgen. Demnach erlag der 31-jährige Giorgos Lyggeridis seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.

Der Beamte war am 7. Dezember beim Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen im Einsatz, wo er vor dem Stadion von einer Gruppe von Fans unter anderem mit Fackeln und Benzinbomben angegriffen worden war.

Dabei traf ihn eine Leuchtrakete am Oberschenkel und verletzte seine Arterie, wodurch er viel Blut verlor und einen Herzstillstand erlitt. Die Ärzte konnten ihn zwar wiederbeleben, seitdem lag er jedoch im Koma.

Der Vorfall führte in der Folge zu einem harten Durchgreifen der griechischen Regierung, die sämtliche Zuschauer für mindestens zwei Monate von den Spielen der höchsten beiden Fußballligen ausschloss. Es wurde vermutet, dass organisierte Ultragruppen der Fußballklubs hinter dem Angriff bei der Volleyball-Partie steckten.

Außerdem wurde ein 18-Jähriger im Zusammenhang mit der Attackte auf Lyggeridis verhaftet und angeklagt. Er soll gestanden haben, die Leuchtrakete auf den Polizisten abgefeuert zu haben.