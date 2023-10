Saison startet morgen: Lizenz-Entscheidung zu DSC-Gegner gefallen!

Das Spiel gegen den DSC findet wie geplant statt. Das geht aus indirekt aus der Pressemitteilung der Volleyball-Bundesliga am Freitag-Vormittag hervor, in der auch zum SC Potsdam Stellung bezogen wird.

Ursprünglich war ein Statement bereits für Mittwoch angekündigt worden. Die Verzögerung zeigt die Komplexität der Gesamtsituation.



Die Volleyballerinnen aus Brandenburgs Landeshauptstadt bestreiten direkt zum Auftakt das in der Vergangenheit oftmals brisante Duell gegen den Dresdner SC. Gespielt wird in der Margon-Arena in Dresden am Samstag um 17 Uhr.