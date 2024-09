Verein und Sportchefin geschockt: Bundesliga-Spielerin haut nach einer Woche wieder ab

Stuttgart - Im Juli ließ ihre Verpflichtung in der gesamten Volleyball -Bundesliga aufhorchen: Triple-Sieger Allianz MTV Stuttgart hatte sich mit der slowenischen Nationalspielerin Mija Siftar (18) ein echtes Juwel geangelt.

Mija Siftar (18) ist nach nur acht Tagen in Stuttgart schon wieder weg. © IMAGO / Fotostyk

Nun sind Frust und Enttäuschung riesengroß, denn nach nur einer Woche im Ländle ist der Neuzugang schon wieder weg.

Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema (37) erklärt gegenüber der Stuttgarter Zeitung: "So etwas ist bisher undenkbar gewesen. Auf diese schlimme Art und Weise hat noch niemand die Mannschaft im Stich gelassen."

Was war passiert? Nachdem die Verpflichtung der Außenangreiferin am 10. Juli öffentlich gemacht wurde, verbrachte Siftar noch einige Wochen mit der slowenischen Nationalmannschaft, spielte unter anderem in der EM-Quali.

Vor einer Woche, am 3. September, kam die Spielerin schließlich in ihrer neuen sportlichen Heimat Stuttgart an.

Sie stieg ins Training ein, lächelte auf dem Mannschaftsfoto, das erst in dieser Woche produziert wurde, und verbreitete laut Renkema anfangs auch gute Stimmung.