EM-Traum dramatisch geplatzt! Deutschland verliert nach Verlängerung gegen Spanien

Zürich (Schweiz) - Verlängerungs-Drama im Halbfinale der Frauen-EM 2025 ! Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen den großen Titelfavoriten aus Spanien alles in die Waagschale geworfen, weint am Ende aber bittere Tränen und verliert mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:0) nach 120 Minuten.

Dazu wuchs Ann-Katrin Berger mal wieder über sich hinaus und hielt hinten, was es zu halten gab. Bis zum Gegentor, denn ausgerechnet da verschätzte sich die Torfrau und machte die kurze Ecke auf.

120. Minute: Eine Minute haben die DFB-Frauen noch an Nachspielzeit.

113. Minute: TOR für Spanien, das darf doch nicht wahr sein!

Die DFB-Frauen bekommen einen Angriff nicht wirklich geklärt, die eingewechselte Lohmann schenkt das Leder her. Aitana Bonmati zieht dann auf rechts in Richtung Tor - und schließt einfach ab. Berger hatte wohl mit der Hereingabe gerechnet und bietet ihr die kurze Ecke an, wo der Ball auch einschlägt.