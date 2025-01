Vorwürfe gegen Tischtennis-Verband: Europameisterin bricht Schweigen

Wien (Österreich) - Der Turn-Skandal infolge schwerer Missbrauchsvorwürfe hat in Deutschland um den Jahreswechsel hohe Wellen geschlagen, doch offenbar herrschen in anderen Sportarten ganz ähnliche Missstände. Im Nachbarland Österreich steht der Tischtennis-Verband am Pranger, nun meldete sich sogar der Top-Star der Alpennation zu Wort.