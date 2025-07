Wie bei Olympia! Dreck-Wasser sorgt bei Schwimm-WM für Ärger

Singapur - Da kommen Erinnerungen an Olympia hoch! Bei der Schwimm-WM in Singapur wurde direkt der erste Wettkampf im Freiwasser wegen schlechter Wasserqualität verschoben. Die Situation kommt allen Beteiligten bekannt vor - und stößt im Deutschen Schwimm-Verband auf scharfe Kritik.

Bundestrainer Bernd Berkhahn (54) ärgert sich über die kurzfristige Absage des Frauen-Wettkampfs über zehn Kilometer. © Michael Kappeler/dpa

"Warum so eine Meldung erst so spät in der Nacht veröffentlicht wird, kann ich nicht nachvollziehen", sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn (54) in einer Stellungnahme des DSV.

Denn das Zehn-Kilometer-Rennen der Frauen sollte ursprünglich am Dienstag um 8 Uhr (Ortszeit) ausgetragen werden - erst gegen 1 Uhr entschied sich die Rennleitung allerdings dafür, die Athletinnen nicht ins Freiwasser zu schicken, mitten in der Nacht wurden dann die Verbände über die Verschiebung informiert.

"Wir sind heute Nacht um 2.30 Uhr aufgewacht, weil mein Handy mehrmals geklingelt hat", erzählte die deutsche Schwimmerin Lea Boy (25). "Dann haben wir leider erfahren, dass es abgesagt ist, haben unsere Wecker ausgemacht und haben ein paar Stunden geschlafen."

Der Internationale Schwimmverband begründete die spontane Absage damit, dass die Grenzwerte in den vergangenen Tagen stets eingehalten worden waren, die am 13. Juli entnommenen Proben diese allerdings überschritten hätten.

Die Entscheidung, den Wettkampf zu verschieben, sei "im Interesse der Gesundheit und Sicherheit der Athletinnen und Athleten" getroffen worden, diese habe oberste Priorität für die Ausrichter.