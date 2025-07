Tragischer Tod nach Unfall: Wohl ältester Marathonläufer der Welt stirbt mit 114

Alles in Kürze

Tragisch: Fauja Singh (†114) kam bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. © PHILIPPE LOPEZ / AFP

Der aus Indien stammende Brite, der als "Turban-Tornado" für Aufsehen sorgte, wurde am Montag in seinem Heimatdorf Bias im Distrikt Jalandhar von einem Fahrzeug erfasst, wie sein Biograf Khushwant Singh am Dienstag mitteilte.

"Mein Turban-Tornado ist nicht mehr", schrieb Khushwant Singh auf der Plattform X: "Er wurde von einem nicht identifizierten Fahrzeug erfasst, als er die Straße überquerte. Ruhe in Frieden, mein lieber Fauja."

Auch Indiens Premierminister Narendra Modi würdigte den Verstorbenen in den sozialen Netzwerken.

Fauja Singh war laut seiner Familie am 1. April 1911 geboren worden - ein offizieller Nachweis seiner Geburt existiert jedoch nicht.