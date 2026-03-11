Aus süßen Grund: Deutsche Olympia-Snowboarderin beendet mit sofortiger Wirkung Karriere

München - Olympia als finales Rennen der Karriere: Die deutsche Snowboarderin Cheyenne Loch (31) ist schwanger und beendet deshalb mit sofortiger Wirkung ihre aktive Laufbahn.

Die deutsche Snowboarderin Cheyenne Loch (31) wird ihre Karriere dank anstehendem Baby-Glück sofort beenden. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Auf die letzten Events dieses Weltcup-Winters verzichtet die 31 Jahre alte Oberbayerin.

"Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt", sagte sie in einer Mitteilung. "Die Entscheidung, wann ich diesen Schritt mache, wurde mir abgenommen. Ich wäre diese Saison gerne noch fertig gefahren. Aber mein Körper meldet mir zurück, dass das zu viel ist."

Seit 2011 ist die Sportlerin vom Schliersee im Weltcup unterwegs und fuhr dabei neunmal auf das Podest. Sie nahm zudem an sechs Weltmeisterschaften teil.

Im Jahr 2021 hatte sie schon einmal ihre Laufbahn für beendet erklärt, weil sie nach zwei Kreuzbandrissen und dauerhaften Sprunggelenkblessuren nicht mehr weiterfahren wollte.