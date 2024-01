Biathlon: Vanessa Voigt verpasst Podium in Antholz knapp

Die 26-Jährige blieb am Freitag beim auf 12,5 Kilometer verkürzten Einzel fehlerfrei, am Ende fehlten ihr auf Rang drei nur 5,8 Sekunden.

In dem Rennen, in dem es statt einer Strafminute pro Fehler 45 Strafsekunden gab, schafften es Janina Hettich-Walz (2 Fehler) als Siebte und Franziska Preuß (2) als Achte in die Top Ten.