Wegen seiner Katze riss sein Meniskus - jetzt muss Ski-Ass wegen eines Fischs unters Messer!

"Zu spüren, dass etwas nicht gut ist, nervte mich brutal. Ich hätte weinen können", fasste Müller seine Gefühlslage in dem Moment zusammen.

Schon einige Tage zuvor hatte er beim Skispringen einen Schlag aufs Knie erhalten und unter Schmerzen gelitten, die unglückliche Bewegung beim Fischen gab dem Knie dann den Rest, die Naht an seinem im vergangenen Herbst operierten Meniskus hielt der Belastung nicht stand.

Obwohl ihm das Saison-Aus prognostiziert worden war, schaffte Pascal Müller den Sprung zur Nordischen Ski-WM in Trondheim. © JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Vor rund neun Monaten hatte er sich den Meniskus zum ersten Mal gerissen, als er seine Katze in die Transportbox bugsieren wollte, um sie zum Tierarzt zu bringen - die Katze klammerte sich an seinem Bein fest, Müller erschrak und verdrehte sich in der Bewegung das Knie.

Obwohl ihm das Saison-Aus prognostiziert worden war, kehrte der Schweizer schon wenige Monate später in den Weltcup zurück, schaffte es ins Schweizer Team für die WM in Trondheim und setzte alles daran, sich für die Olympischen Winterspiele 2026 zu empfehlen - jetzt allerdings folgt der nächste Rückschlag.

Die Olympiateilnahme bleibt aber weiterhin das große Ziel des 23-Jährigen, dieses Mal ist die Ausfalldauer noch deutlich kürzer als im Vorjahr. Bei einer Operation am Dienstag wurde Müller ein Teil des Meniskus entfernt, er muss nur ein paar Tage pausieren, bevor er wieder ins Training einsteigen kann.

Schon im August will er beim Sommer-Grand-Prix wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen.