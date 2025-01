"Am Boden zerstört": Biathlon-Star fällt vorerst aus - profitiert eine Deutsche?

Antholz (Italien) - Das ist bitter! Biathlon-Star Elvira Öberg (25) befindet sich in absoluter Topform, ist derzeit Dritte im Gesamtweltcup und geht mit Siegchancen in jedes Rennen - doch jetzt muss die Schwedin vorerst krankheitsbedingt pausieren.

Elvira Öberg (25) lief in dieser Saison bereits in Gelb. Jetzt fällt die Gesamtweltcup-Dritte vorerst aus. © Minna Raitavuo/Lehtikuva/AP

"Diese Achterbahnfahrt der Saison scheint nur so weiterzugehen, denn heute bin ich mit Symptomen einer aufkommenden Erkältung aufgewacht", schrieb die 25-Jährige auf Instagram.

Sie sei "nicht gewillt, meine Gesundheit in dieser Phase der Saison zu riskieren, was es sehr unwahrscheinlich macht, dass ich diese Woche an einem Rennen teilnehmen werde".

Denn der Weltcup in der Höhe von Antholz, bei dem ein Sprint, eine Verfolgung und eine Staffel gelaufen werden, ist der letzte vor der WM in Lenzerheide - in die Öberg besonders aufgrund ihrer Laufstärke als eine der Topfavoritinnen gehen wird.

"Ich bin am Boden zerstört, aber das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist, mich zu erholen und rechtzeitig für die Weltmeisterschaften wieder fit zu werden", erklärte die Schwedin deshalb: "Die italienische Sonne wird mir dabei hoffentlich helfen."