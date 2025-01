Biathlon-Schock! Gesamtweltcup-Siegerin verpasst komplette Saison

Mailand (Italien) - Ganz bittere Nachrichten für Lisa Vittozzi (29)! Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin im Biathlon wird in dieser Saison verletzungsbedingt nicht in den Weltcup einsteigen, sondern den gesamten Winter aussetzen müssen.

Mit Lisa Vittozzi (29) fehlt die amtierende Gesamtweltcupsiegerin im Biathlon derzeit verletzt - und wird auch nicht mehr ins Wettkampfgeschehen einsteigen. © Jeff Mcintosh/The Canadian Press/AP/dpa

Das gab der italienische Verband FISI am heutigen Mittwoch bekannt.

Demnach habe Vittozzi im Einvernehmen mit dem technischen und medizinischen Personal des Biathlonteams beschlossen, ihre Wettkampfsaison vorzeitig zu beenden und sich stattdessen auf die Olympischen Spiele 2026 im italienischen Cortina d'Ampezzo zu konzentrieren.

Schon seit Beginn des Winters fehlt die beste Biathletin des Vorjahres mit Rückenbeschwerden, sollte zunächst nur den ersten Weltcup in Kontiolahti verpassen, doch ihre Ausfallzeit wurde länger und länger.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Verband dann bekannt gegeben, dass Vittozzi zwar noch in Oberhof aussetzen werde, aber eine Rückkehr in Ruhpolding in der kommenden Woche angestrebt sei.

Kurz darauf die Kehrtwende!