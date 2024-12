Immer wieder Probleme im Rennen: Biathlon-Star am Herzen operiert!

Oslo (Norwegen) - Diesen Jahresausklang hatte sich Ingrid Landmark Tandrevold (28) anders vorgestellt! Kurz vor Weihnachten musste sich die norwegische Top-Biathletin einer Herz-OP unterziehen - in der Hoffnung, so ihre Herzrhythmusstörungen besser in den Griff zu bekommen, die sie zuletzt immer wieder im Rennen beeinträchtigt hatten.