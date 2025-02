Überraschung zum WM-Start: Dieser Biathlon-Star soll Deutschland zu Gold ballern

Lenzerheide (Schweiz) - Peng! Beim Auftakt der Biathlon-WM im schweizerischen Lenzerheide geht Deutschland gleich in den Angriffs-Modus. Die Mixed-Staffel am Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) bietet die vier besten DSV-Jäger auf ...

Justus Strelow (28) schnappte sich beim Weltcup (Single-Mixed) in Antholz 2024 bereits die Fahne, um den Sieg zu feiern. Gibt's eine Wiederholung bei der WM mit der Mixed-Staffel? © IMAGO/Christian Einecke

Selina Grotian (20), Franziska Preuß (30), Philipp Nawrath (31) und völlig überraschend als Schlussläufer Justus Strelow (28).

"Das wird eine neue Erfahrung für mich", so Strelow. "Dass ich das in meinem Alter nochmal erlebe."

Traditionell ist der Hermsdorfer Startläufer. Wegen seiner Weltklasse beim Schießen brachte er die Staffeln bisher in eine aussichtsreiche Position.

Jetzt muss er es am Ende ins Ziel bringen. "Da kann bei meinem Wechsel alles passieren. Ich kann an Eins übernehmen, in einer Gruppe oder als Fünfter. Ich muss flexibel sein", weiß der 28-Jährige.

Und gesteht, dass er "etwas aufgeregt ist, aber auch voller Vorfreude". Das Ziel des DSV-Quartetts ist klar. "Eine Medaille, dafür sind wir hier", so Strelow.