Ausgerechnet eine Italienerin! Verband reagiert nach erstem Doping-Fall bei Olympia

Antholz (Italien) - Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele schockte der positive Doping-Test von Rebecca Passler (24) die Biathlon-Welt . Bei der Italienerin war die verbotene Substanz Letrozol gefunden worden - damit ist der Traum von Heim-Olympia für sie definitiv vorbei.

Die Italienerin Rebecca Passler (24) wird die Olympischen Spiele nach ihrem positiven Dopingtest verpassen. Der Skiverband stellt sich aber hinter seine Sportlerin. © Matthias Schrader/AP/dpa

Wie der italienische Skiverband FISI nämlich mitteilte, sei Passler nach ihrem positiven Test aus dem Team ausgeschlossen worden und werde somit nicht an den Winterspielen teilnehmen. Das Profil der Südtirolerin ist bereits von der offiziellen Seite des italienischen Olympischen Sportbunds verschwunden, auf der alle Teilnehmer zu finden sind.

Damit reagierte der Verband auf die Sperre der nationalen Anti-Dopingagentur Nado Italia, die die 24-Jährige vorläufig suspendiert hatte.

Dennoch steht der Skiverband vorerst weiter hinter seiner Sportlerin.

"Der Verband untersucht bereits in diesen Stunden den Vorfall und beabsichtigt, seine Athletin in allen geeigneten Instanzen zu unterstützen", sagte FISI-Präsident Flavio Roda (77).

Es sei "unerlässlich, der Sache auf den Grund zu gehen, um jedes Missverständnis auszuräumen, das die Karriere von Rebecca und das Image des Verbandes schwer beeinträchtigen könnte".