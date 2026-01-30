Schluss schon nach Olympia? Franziska Preuß beendet ihre Karriere
Ruhpolding - Jetzt ist es offiziell! Deutschlands beste Biathletin Franziska Preuß (31) beendet nach der Saison ihre Karriere.
Das verkündete die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin in einer virtuellen Medienrunde kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Antholz.
"Nach der Saison wird Schluss sein. Ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht. Es hat sich die letzten Wochen so entwickelt, dass ich damit jetzt fein bin", sagte die Ruhpoldingerin.
Vor wenigen Tagen hatte es nach einem Interview sogar Spekulationen darum gegeben, dass Preuß ihr Gewehr bereits nach den Olympischen Spielen an den Nagel hängt. "Vielleicht waren es meine letzten Weltcuprennen", hatte die 31-Jährige nach dem Massenstart in Nove Mesto gesagt.
Diese Gerüchte räumte die Verfolgungs-Weltmeisterin auch nicht aus, sondern ließ offen, ob sie im abschließenden Trimester bei den Weltcups in Kontiolahti, Otepää und Oslo noch an den Start geht.
"Ich tue mich nicht mehr so leicht, in diesen Flow zu kommen. Es ist gerade definitiv nicht die leichteste Phase. Aber ich gebe nicht auf. Ich werde jeden Tag das Beste geben, was geht. Das steht außer Frage", sagte Preuß.
Biathlon: Franziska Preuß hat noch ein letztes Karriereziel
Die in ihrer Karriere von zahlreichen gesundheitlichen Rückschlägen geplagte Preuß hatte nach einem äußerst erfolgreichen Winter, in dem sie endlich komplett gesund blieb und auf Anhieb den Gesamtweltcup sowie vier WM-Medaillen gewann, in der diesjährigen Saisonvorbereitung einen Rückschlag nach dem anderen hinnehmen müssen.
Auf Schulterprobleme folgte ein Sturz, der eine Hand-OP erforderlich machte, kurz nach Saisonbeginn infizierte sie sich dann gleichzeitig mit Influenza und Corona. Sie musste mehrere Rennen aussetzen und stand bisher nur einmal auf dem Podest.
"Das zieht einem peu à peu Energie", erklärte Preuß, aktuell sei die Gelassenheit bei ihr nicht so da, wie sie es sich wünsche.
Trotz ihrer häufigen krankheitsbedingten Ausfälle kann Preuß auf eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz zurückblicken: Im Weltcup stand sie 64-mal auf dem Podium, feierte fünf Einzel- und elf Staffelsiege, gewann insgesamt elf WM-Medaillen und holte auch bei Olympia schon Staffelbronze. Dazu kommt der Gesamtweltcup-Sieg 2025 und drei gewonnene Disziplin-Wertungen.
Ein Karriereziel hat sie allerdings noch offen: In Antholz will sie unbedingt eine olympische Einzelmedaille gewinnen und damit ihre beeindruckende Laufbahn krönen.
