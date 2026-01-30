Schluss schon nach Olympia? Franziska Preuß beendet ihre Karriere

Ruhpolding - Jetzt ist es offiziell! Deutschlands beste Biathletin Franziska Preuß (31) beendet nach der Saison ihre Karriere.

Das verkündete die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin in einer virtuellen Medienrunde kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Antholz.

"Nach der Saison wird Schluss sein. Ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht. Es hat sich die letzten Wochen so entwickelt, dass ich damit jetzt fein bin", sagte die Ruhpoldingerin.

Vor wenigen Tagen hatte es nach einem Interview sogar Spekulationen darum gegeben, dass Preuß ihr Gewehr bereits nach den Olympischen Spielen an den Nagel hängt. "Vielleicht waren es meine letzten Weltcuprennen", hatte die 31-Jährige nach dem Massenstart in Nove Mesto gesagt.

Diese Gerüchte räumte die Verfolgungs-Weltmeisterin auch nicht aus, sondern ließ offen, ob sie im abschließenden Trimester bei den Weltcups in Kontiolahti, Otepää und Oslo noch an den Start geht.

"Ich tue mich nicht mehr so leicht, in diesen Flow zu kommen. Es ist gerade definitiv nicht die leichteste Phase. Aber ich gebe nicht auf. Ich werde jeden Tag das Beste geben, was geht. Das steht außer Frage", sagte Preuß.