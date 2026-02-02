Doping-Schock unmittelbar vor Olympia: Biathletin positiv getestet!

Die italienische Biathletin Rebecca Passler ist wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden.

Von Aliena Rein

Antholz (Italien) - Die Olympischen Spiele 2026 haben ihren ersten Doping-Fall - und es ist ausgerechnet eine heimische Athletin betroffen. Die italienische Biathletin Rebecca Passler (24) ist positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden.

Die italienische Biathletin Rebecca Passler (24) ist kurz vor den Olympischen Spielen positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden. © Marco BERTORELLO / AFP Wie unter anderem La Repubblica vermeldete, fiel ein Doping-Test der 24-Jährigen außerhalb eines Wettkampfes positiv auf Letrozol aus. Das Mittel, das unter anderem bei Brustkrebserkrankungen zum Einsatz kommt, hat zwar selbst keine leistungssteigernde Wirkung, sorgt allerdings dafür, dass ein durch Steroide verursachter erhöhter Hormonspiegel maskiert wird und steht deshalb auf der Liste verbotener Substanzen. Der Nachrichtenagentur ANSA zufolge ist Passler nun suspendiert worden. Sollte sich der Befund bestätigen, droht der 24-Jährigen eine Sperre von bis zu vier Jahren.

Biathlon: Rebecca Passler hätte mit der Staffel Chancen auf eine Olympia-Medaille gehabt