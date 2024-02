Biathlon-Ass wird kurz vor WM-Start von Todes-Nachricht erschüttert!

Nové Město (Tschechien) - Bei diesen schrecklichen Nachrichten rückt der Sport schnell in den Hintergrund! Unmittelbar vor dem Start der Biathlon-WM musste der ukrainische Athlet Dmytro Pidrutschnyj (32) einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

In den sozialen Netzwerken stellte er mehrfach klar, dass er die Verteidigung seines Landes als "Pflicht" ansehe und keinesfalls ein "Held" sei. Nach Abschluss seines Kriegsdienstes nahm er das Training auf der Piste wieder auf.

Pidrutschnyj war nach dem Ausbruch des Konflikts im Februar 2022 selbst zum Militärdienst in seiner Heimatstadt Ternopil eingezogen worden und diente anschließend rund vier Monate in der Nationalgarde.

Am Mittwoch wurde die Weltmeisterschaft im tschechischen Nové Město mit dem Rennen der Mixed-Staffel eingeläutet. Nur zwei Stunden vor Beginn des ersten Wettkampfes bestimmte allerdings nicht Vorfreude, sondern tiefe Trauer die Gefühlslage des 32-Jährigen.

Der schwedische Biathlet Sebastian Samuelsson (26) äußerte sich zum Schicksalsschlag seines Mitstreiters. © CHRISTOF STACHE / AFP

Trotz der traurigen Nachricht ging er am Mittwoch für sein Land an den Start. Die Ukraine landete in der Mixed-Staffel hinter Deutschland und Österreich auf dem siebten Platz.

Auch die Konkurrenten bewegte die schmerzvolle Situation des Kollegen: "Wir wissen, dass es in der Ukraine einen Krieg gibt und dass er schrecklich ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwer es für ihn ist", sagte Sebastian Samuelsson (26), der mit dem schwedischen Team auf den dritten Rang fuhr, dem Aftonbladet.

"Man hofft, dass sie Sport in einer für sie schwierigen Zeit als eine Form der Freude betrachten können", fügte der Olympiasieger von 2018 an.