Bittere Enttäuschung zum Saison-Auftakt: DSV-Staffel chancenlos

Die deutschen Biathletinnen haben im ersten Saisonrennen in Östersund das Staffel-Podium klar verfehlt und landeten auf einem enttäuschenden elften Rang.

Von Aliena Rein

Östersund (Schweden) - Dämpfer zum Auftakt für die deutschen Biathletinnen! Die DSV-Staffel um Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Selina Grotian und Franziska Preuß verpasste im ersten Saisonrennen die Podestplätze klar und musste sich beim überlegenen Sieg der Französinnen mit einem enttäuschenden elften Rang begnügen.

Vanessa Voigt feierte nach ihrem krankheitsbedingten Ausfall ihr Comeback als Startläuferin der deutschen Frauenstaffel. © Björn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP/dpa Den guten Start für das deutsche Quartett machten gleich zwei Rückkehrerinnen: Vanessa Voigt, die die vergangene Saison wegen einer Lungenentzündung abbrechen musste, und Janina Hettich-Walz, die im Februar Tochter Karlotta zur Welt brachte, liefen zum ersten Mal seit zehn bzw. 20 Monaten wieder im Weltcup. Als Startläuferin zeigte Voigt besonders am Schießstand eine blitzsaubere Leistung ohne Nachlader, hatte aber auf der Strecke ein wenig das Nachsehen und übergab auf dem siebten Rang an Hettich-Walz, die ein umgedrehtes Bild lieferte und zwar insgesamt drei Nachlader brauchte, dafür aber in der Loipe überzeugte und in der Spitzengruppe mitmischte. Im Ziel schob sie Deutschland auf Platz vier vor und strahlte nach ihrem Comeback ein "Es hat sich angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen" in die Kamera.

Biathlon: Selina Grotian erwischt rabenschwarzen Tag am Schießstand