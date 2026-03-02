Neues Leben für Franziska Preuß - Was der deutsche Biathlon-Star überhaupt nicht vermisst

Ruhpolding - Sie genießt ihren Biathlon-Ruhestand ! Während sich ihre Teamkollegen auf die letzten drei Weltcups der Saison vorbereiten, kann Franziska Preuß (31) schon die Seele baumeln lassen. Nach den Olympischen Spielen, bei denen sie ihre Karriere beendet hat, hat sie plötzlich ungewohnte Freiheiten.

Franziska Preuß (31) könnte über ihr Karriereende kaum glücklicher sein. © Hendrik Schmidt/dpa

"Die letzten Tage waren sehr schön", strahlte Preuß rund eine Woche nach ihrem letzten Wettbewerb beim Blickpunkt Sport.

Sie sei jeden Tag Langlaufen gewesen, was ohne den Druck des Leistungssports ein völlig anderes Erlebnis sei: "Bei Sonnenschein, ohne Uhr. Man konnte stehen bleiben, man konnte einkehren. Das ist schon etwas Neues und das genieße ich gerade sehr", erklärte die 31-Jährige.

Generell hat sie plötzlich ganz andere Freiheiten als während der Karriere. Ganz oben auf der Liste an Dingen, die Preuß überhaupt nicht vermissen wird, steht "unser Meldesystem vom Antidoping. Das war die schönste E-Mail, sich jetzt da abzumelden, dass man nicht mehr jede Nacht angeben muss, wo man schläft", betonte die Gesamtweltcup-Siegerin der Vorsaison: "Das ist eine neue Freiheit."

Auch der Druck, jeden Tag in Form zu sein, werde ihr überhaupt nicht fehlen. "Man darf jetzt auch mal schlechte Tage haben und es ist okay", sagte Preuß lachend, und auch bei Regen zu trainieren habe ihr nicht gerade Spaß gemacht.

Insgesamt habe die Liste mit Dingen, die sie vermissen werde, drei Sachen umfasst - was sie nicht vermissen werde, machte hingegen 15 Punkte aus.