Deutscher Biathlon-Star fehlt im Aufgebot: So brach sich Strelow den Finger

Oberhof - Wenn am Freitag die Biathleten im finnischen Kontiolahti im Einzel starten, wird Justus Strelow (29) in Oberhof trainieren. Der Olympia-Dritte (Mixed-Staffel) fehlt nach einem Fahrrad-Sturz. Da kam er zum Glück mit dem Schrecken davon.

Deutschlands bester Schütze Justus Strelow (29) muss den Weltcup in Kontiolahti aufgrund eines gebrochenen Fingers auslassen. © imago/Sven Simon

"Eventuell bin ich beim kommenden Weltcup im estnischen Otepää bereits zurück. In Oslo beim Saisonfinale starte ich definitiv", gibt der 29-Jährige Entwarnung.

Was war eigentlich passiert? "Ich bin zum Training daheim eine Runde Mountainbike gefahren und am Ende der Tour war ich etwas müde und unkonzentriert", berichtet Justus Strelow. Er stürzte und versuchte sich mit der Hand abzufangen.

"Erst dachte ich, die Mittelhand ist gebrochen. Aber es war nur der kleine Finger an der rechten Hand", so der Sachse, der in Erfurt lebt. Jetzt soll die Bruchstelle in Ruhe anwachsen. Deshalb die vom Arzt verordnete Zwangspause: "Greifen kann ich schon alles."