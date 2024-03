Biathlon: Deutsche Frauen erleben böses Fiasko am Holmenkollen

Oslo (Norwegen) - Die deutschen Frauen haben beim Weltcup im Biathlon am Holmenkollen ein Fiasko erlebt. Keiner der Läuferinnen gelang im Massenstadt ein Top-Ten-Ergebnis.

Die Starterinnen liefen der Konkurrenz deutlich hinterher und mussten auch am Schießstand Federn lassen.

Vanessa Voigt (26) erlebte am Samstag mit Platz 25 von 30 Starterinnen ein Debakel. © IMAGO / Bildbyran

Dabei lief es für die Thüringerin am Freitag noch richtig gut. Da war die 26-Jährige mit nur einem Schießfehler als beste Deutsche auf Rang sechs gelandet.

Gesiegt hatte da Ingrid Landmark Tandrevold, die nach einer extrem enttäuschenden WM in Nove Mesto ein beeindruckendes Comeback bei ihrem Heim-Weltcup in Oslo feierte.

Am Samstag verpasse sie auf Platz vier allerdings das Podium ganz knapp in einer Sekunden-Entscheidung gegen die Französin Lou Jeanmonnot.

Zweite beim Massenstadt wurde die mehrfache Weltmeisterin von Nove Mesto, Julia Simon. Sie hatte 16.80 Sekunden Rückstand auf die Schweizer Siegerin.

Am Sonntag stehen für die Deutschen noch die Mixed-Staffel und die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Der Zeitplan in Oslo hatte sich verschoben. Das Einzel hätte bereits am Donnerstag stattfinden sollen, musste wegen schlechter Wetterbedingungen aber auf Freitag verlegt werden.