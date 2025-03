Biathlon: Deutsche laufen beim Massenstart nur hinterher

Der fünfmalige Olympiasieger, der mit seinem sechsten Weltcup-Gesamtsieg seine Karriere in Norwegens Hauptstadt beenden möchte, fehlte krankheitsbedingt. Bö, der erkältet und mit Fieber zuvor im Einzel auf Rang zehn gelaufen war, reiste am Freitag ab und hofft, beim Saisonfinale wieder fit zu sein.

Danilo Riethmüller landete nach zwei Fehlern auf Rang 20 (2/+ 2:06,4 Minuten). Er hat nach Stürzen im Einzelrennen mit Schmerzen in der Schulter zu tun. Sein Start am Sonntag in der Single-Mixed- oder in der Mixed-Staffel ist offen.

Philipp Nawrath beendete die 15 Kilometer auf Rang 22 (2/+ 2:28,2 Minuten). Der ins Feld der 30 Besten nachgerutschte David Zobel wurde 27. (3/3:23,4 Minuten).