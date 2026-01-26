Hälfte der Athleten nicht getestet! Biathlon-Star erhebt schwere Doping-Vorwürfe

Östersund (Schweden) - Es sind schwere Vorwürfe, die Biathlon-Star Sebastian Samuelsson (28) kurz vor den Olympischen Spielen erhebt. Doch der Schwede ist sich sicher, dass er sich Woche für Woche mit Doping-Sündern misst.

Sebastian Samuelsson (28) geht als einer der Top-Favoriten auf eine Medaille in seine dritten Olympischen Spiele. Schon viermal stand er in dieser Saison auf dem Podium, den Sprint in Ruhpolding gewann er. © Sven Hoppe/dpa

"Ich war schon immer davon überzeugt, dass ich gegen gedopte Athleten antrete", sagte der Staffel-Olympiasieger von 2018 beim schwedischen SVT.

In seinen Überzeugungen bestätigt wurde er von einer anonymen Umfrage unter nordischen Wintersportlern aller olympischen Sportarten, die von den Rundfunkanstalten SVT, NRK (Norwegen), Yle (Finnland) und DR (Dänemark) zusammen durchgeführt wurde. Demnach wurden rund die Hälfte aller Athleten außerhalb von Wettkämpfen innerhalb eines Jahres kein einziges Mal getestet!

Zudem gaben etwas mehr als ein Drittel der Befragten an, auch während Wettbewerben im Zeitraum vom 1. September 2024 bis zum 1. September 2025 nicht getestet worden zu sein, bei weiteren 17,5 Prozent war es ein einziges Mal.

"Das ist schlecht, und man sollte mehr testen. Gleichzeitig ist dies ein Trend, der seit einigen Jahren anhält, und ich habe gefragt, warum das so ist", sagte Samuelsson.

Die Antwort sei stets dieselbe gewesen: "Dass Tests sehr teuer sind und fast alle Proben negativ ausfallen", erzählte der aktuell Dritte der Weltcup-Gesamtwertung: "Und dann kann man sich fragen: Sind viele Dopingtests wirklich ein effektives Mittel, um Betrüger zu überführen?"