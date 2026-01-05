Biathlon-Kader steht: Zwei deutsche Weltcup-Sieger feiern ihr Comeback

Oberhof - Die Weihnachtspause ist fast vorbei, jetzt wartet der Heim-Weltcup in Oberhof ! Der DSV hat seinen Kader für die Rennen im Thüringer Wald bekannt gegeben: Drei deutsche Biathleten müssen zurück in den IBU-Cup.

Johannes Kühn (34, 2.v.r.) feierte im vergangenen Jahr noch Staffel-Bronze bei der WM, qualifizierte sich im Sommer aber nicht für den Weltcup. Jetzt kehrt er zurück. © Martin Schutt/dpa

Bei den Männern griff der DSV nach schwachen Ergebnissen hinter dem Top-Trio Philipp Horn (31), Philipp Nawrath (33) und Justus Strelow (29) durch und schickte mit Danilo Riethmüller (26) und Simon Kaiser (26) zwei Athleten, die in diesem Winter bisher fester Bestandteil des Kaders waren, in den zweitklassigen IBU-Cup.

Das DSV-Duo gehe "trotz wiederholt guter Laufleistungen zum IBU-Cup an den Arber, mit der Erwartung, dort eine entsprechende Reaktion zu sehen", begründete Sportdirektor Felix Bitterling die Entscheidung - beide hatten viel zu viele Fehler geschossen.

Für Riethmüller und Kaiser rutschen Lukas Fratzscher (31), der schon zum Saisonstart in Östersund dabei war, und Johannes Kühn (34) ins Weltcupteam.

Besonders für Kühn dürfte das eine riesige Erleichterung sein, schließlich hatte der 34-Jährige, der bereits einen Weltcupsieg feierte und mehrfach auf dem Podium stand, sich seine letzte Saison völlig anders vorgestellt.

Im Sommer schaffte der Staffel-Medaillengewinner der Vorsaison die Qualifikation fürs Weltcup-Team nicht und musste den Weg über den IBU-Cup nehmen. Nun profitiert er von der Schwäche des restlichen Männerteams und hat dadurch sogar die Chance, sich doch noch für Olympia zu qualifizieren.