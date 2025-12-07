Wieder Hiobsbotschaft für DSV: Nächster Biathlon-Star fällt aus
Östersund (Schweden) - Nächster Ausfall im deutschen Biathlon-Team! Nachdem bereits Franziska Preuß (31) auf Sprint und Verfolgung verzichten musste, verpasst nun auch Selina Grotian (21) die Verfolgung am Sonntag (13.15 Uhr) erkrankt.
"Selina Grotian hat in der vergangenen Nacht Infektsymptome entwickelt und ist leider heute nicht startfähig", gab Mannschaftsarzt Jan Wüstefeld in einer Verbandsmitteilung bekannt.
Immerhin: Ein Start beim nächsten Weltcup in Hochfilzen, wo am kommenden Freitag mit einem Sprint gestartet wird, scheint zumindest nicht ausgeschlossen zu sein.
"Das medizinische Team wird sie nun bestmöglich unterstützen, damit Selina nach erfolgter Regeneration in Hochfilzen wieder an den Start gehen kann", erklärte der Teamarzt.
Bisher verlief die noch junge Weltcup-Saison für Grotian ohnehin noch nicht nach Plan: In der Damen-Staffel zum Auftakt schoss sie zwei Strafrunden, wodurch das DSV-Quartett ins Hintertreffen geriet, im Einzel schoss sie sechsmal daneben und belegte nur den 50. Platz.
Im Sprint war mit Platz 30 zumindest ein Aufwärtstrend erkennbar - doch nun wird die junge Deutsche, die im Vorjahr mit ihrem ersten Weltcup-Sieg in Le Grand Bornand den großen Durchbruch feierte, von ihrer Erkrankung ausgebremst.
Biathlon: Droht DSV-Team wieder ein Seuchen-Winter?
Zuvor hatte bereits Gesamtweltcup-Siegerin Preuß vorzeitig aus Östersund abreisen müssen, auch sie hatte sich krank gefühlt und unter Halsschmerzen gelitten.
Schon jetzt werden damit Erinnerungen ans Vorjahr wach, als eine deutsche Biathletin nach der anderen erkrankt ausfiel, Vanessa Voigt (28) und Julia Kink (21) hatten sogar ihre Saison vorzeitig beenden müssen.
Auch Julia Tannheimer (20), Johanna Puff (23) und Anna Weidel (29) fielen über weite Strecken des Winters aus - nun muss das DSV-Team hoffen, in diesem Jahr von einem ähnlichen Seuchen-Winter verschont zu bleiben.
Titelfoto: Björn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP/dpa