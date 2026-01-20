Entscheidung gefallen! Diese deutschen Biathleten dürfen zu Olympia

Antholz (Italien) - In rund zweieinhalb Wochen starten die ersten Biathlon-Wettkämpfe bei Olympia , jetzt ist klar, wer für Deutschland in Antholz mit dabei ist! Wie bereits vermutet schöpft der DSV sein Kontingent bei den Frauen aus, weshalb sechs Sportlerinnen zu den Winterspielen reisen, bei den Männern darf ein Biathlet auch ohne Olympia-Norm mitfahren.

Strahlende Gesichter: Selina Grotian (21, v.l.), Julia Tannheimer (20), Janina Hettich-Walz (29) und Franziska Preuß (31) dürfen alle zu den Olympischen Spielen fahren. © Jennifer Brückner/dpa

Angeführt wird der Olympia-Kader der Frauen von Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß (31), auch Janina Hettich-Walz (29), Vanessa Voigt (28), Anna Weidel (29), Julia Tannheimer (20) und Selina Grotian (21), die sich am letzten Rennwochenende in Ruhpolding noch die Olympia-Norm gesichert hatte, wurden vom DOSB nominiert.

Eigentlich hatte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling (48) angekündigt, trotz sechs Quotenplätzen nur fünf Frauen mit nach Antholz zu nehmen und die sechste Athletin als Reserve in der Heimat zu lassen, war davon vor rund einer Woche im Hinblick auf Grotian jedoch schon leicht abgewichen.

"Wenn wir sehen, dass es für die eine oder andere in der Saison unglücklich gelaufen und sie richtig stark ist, werden wir sicherlich darüber nachdenken, mit sechs Athletinnen zu fahren oder eine Sechste später dazu zu holen", hatte der 48-Jährige gesagt - durch Grotians Last-Minute-Qualifikation haben nun sechs Frauen die Norm und dürfen alle mit nach Antholz fahren.

Ob auch alle Deutschen eingesetzt werden, steht allerdings auf einem anderen Blatt: Im Gegensatz zum Weltcup, wo der DSV sechs Startplätze hat, dürfen bei Olympia in jedem Rennen maximal vier Sportler pro Nation starten.