Nur Platz 13 in der Verfolgung: Darum jubelt dieses deutsche Biathlon-Ass trotzdem

Ruhpolding - Selten hat sich Deutschlands Biathlon-Ass Selina Grotian (21) wohl so über eine 13. Platz gefreut wie an diesem Sonntag in Ruhpolding. Im Ziel liefen die Tränen über die Wangen. Mit der Platzierung in der Verfolgung sprang die Garmisch-Partenkirchenerin im letzten Augenblick ganz offiziell auf den Zug zu den Olympischen Winterspielen auf.

Selina Grotian (21) ist im letzten Moment auf den Olympia-Zug aufgesprungen. © Sven Hoppe/dpa

Mit dem 13. Rang erfüllte sie zum zweiten Mal die Nominierungskriterien des deutschen Ski-Verbandes für das Highlight, das in drei Wochen im italienischen Mailand und Cortina startet.

"Mir sind 100 Millionen Steine vom Herzen gefallen. Es war ein ganz schön hartes Rennen hinten raus, aber ich bin so froh, dass ich es geschafft habe. Ich bin erleichtert, dass die Kämpferei nun vorbei ist", sagte sie im ZDF.

Großer Druck baute sich vor dem Heim-Weltcup auf, da Deutschlands Sportchef Felix Bitterling betonte, dass die Nominierung in der kommenden Woche erfolgen soll und eigentlich nicht noch der Weltcup im tschechischen Nove Mesto abgewartet wird.

Grotian vermasselte den Saisonstart in Östersund mit einem 50. Platz im Einzel und Rang 30 im Sprint. Danach stellte sich heraus, dass sie sich eine Corona-Infektion eingefangen hatte.

Erst im neuen Jahr in Oberhof gab die 21-Jährige ihr Comeback, doch mit Platz 30 im Sprint und Rang 23 in der Verfolgung, blieb sie auch dort hinter ihren eigenen Erwartungen zurück.

Vor Ruhpolding hatte Grotian selbst betont, dass sie noch ein paar Rennen benötigt, um ihren Rhythmus wiederzufinden. Und rechtzeitig fand sie den in Bayern wieder. Am Freitag landete sie im Sprint auf Platz 15, am Sonntag auf Platz 13. Zwei Top-15-Resultate waren die geforderte Norm.