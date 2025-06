Weltverband verkündet neue Biathlon-Regel - und nur Deutschland profitiert

Franziska Preuß (31) beschert dem DSV mit ihrem Gesamtsieg einen zusätzlichen Weltcup-Startplatz. © Terje Pedersen/NTB/dpa

In dieser Woche tagte der Vorstand der IBU in Salzburg. Neben einer Reihe von Medaillenumwidmungen wegen der nachträglichen Doping-Sperre des Russen Jewgeni Ustjugow (40) und einer Erhöhung des Preisgelds verkündete der Weltverband auch neue Regeln.

So erhalten schon ab der kommenden Saison die Gesamtweltcupsieger des vorherigen Winters ein persönliches Startrecht für die ersten beiden Weltcup-Stationen - und da mit Franziska Preuß (31) bei den Damen zum ersten Mal seit 2017 eine Deutsche die Große Kristallkugel gewonnen hat, darf der DSV sowohl in Östersund (Schweden) als auch in Hochfilzen (Österreich) mit sieben Frauen an den Start gehen!

Das ist für den DSV besonders praktisch, da neben zahlreichen aufstrebenden Talenten, die Weltcup-Erfahrung sammeln sollen, mit der frischgebackenen Mama Janina Hettich-Walz (29) und der wieder genesenen Vanessa Voigt (27) auch zwei Rückkehrerinnen zurück ins Team drängen.