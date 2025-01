Paukenschlag im Biathlon: Superstar erklärt Rücktritt und verdrückt Tränen!

Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bø (31) legt das Gewehr nach dem Saisonende in die Ecke. © Sven Hoppe/dpa

Der Superstar hat genug! Nach zwölf Jahren beendet der norwegische Top-Athlet seine gigantische Laufbahn.

"Jetzt ist es an der Zeit, meine Familie in den Vordergrund zu stellen", teilte der Spitzensportler bei Instagram mit. Damit ist auch klar: Bø lässt die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina sausen - zu Gunsten mehr privater Zeit:

"Eigentlich wollte ich noch ein Jahr weitermachen, aber die Teilnahme an den Olympischen Spielen verlangt mir noch mehr ab, auch von meinem Umfeld."

Bø habe die "fantastische" Zeit im Biathlon genossen, aber auch jeden Tag als "Herausforderung" gesehen. Er"liebe es immer noch, an Wettkämpfen teilzunehmen, aber die Wettkampftage sind im Vergleich zu all den anderen Tagen sehr kurz."

Die letzten zwei Monate will der Topstar noch einmal alles aus sich rausholen und vor allem das Saisonfinale erfolgreich bestreiten: Vom 20. bis 23. März findet das letzte Weltcup-Rennen der Saison am Holmenkollen statt. Und damit vor Bøs Haustür!

Die Botschaft des Norwegers an all seine Fans: "Lasst uns die letzten Wettkämpfe gemeinsam genießen."