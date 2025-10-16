Biathlon-Premiere in München: Schlechte Nachrichten für Franziska Preuß

München - Biathletin Franziska Preuß (31) hat ihre Teilnahme bei der Premiere des Loop-One-Festivals in München abgesagt.

Franziska Preuß (31) hatte sich an der Hand verletzt und muss sich derzeit noch erholen. © Martin Schutt/dpa

Die 31-Jährige hatte sich vor einigen Wochen aufgrund eines Sturzes einem chirurgischen Eingriff an der linken Hand unterziehen müssen.

Zwar verlaufe die Heilung gut und die Verfolgungs-Weltmeisterin aus Bayern habe ihr Training planmäßig und ohne längere Pause fortsetzen können. Preuß hat aber weiterhin Probleme beim Stehendschießen, sodass ein Wettkampfstart nicht möglich ist. Für die Weltcupgesamtsiegerin rückt Anna Weidel nach, wie der Deutsche Skiverband mitteilte.

Es sei "wirklich sehr schade", dass sie nicht bei der Premieren-Veranstaltung dabei sein könne. "Ich hatte mich wirklich darauf gefreut, weil ich sicher bin, dass die Atmosphäre im Olympiapark einzigartig sein wird."

"Der Wettkampf kommt für mich leider noch zwei Wochen zu früh, um wieder mit vollem Einsatz an der Startlinie stehen zu können", sagte Preuß laut Mitteilung.