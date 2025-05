Biathlon-Star Strelow wertet Saison aus - mit überraschendem Ergebnis

Der deutsche Biathlet Justus Strelow ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Es wartet das Highlight Olympia - er will mit einer Medaille nach Hause kommen.

Von Enrico Lucke

Erfurt - Was macht Biathlet Justus Strelow am 8. Februar 2026 gegen 14 Uhr? Würde es nach dem Hermsdorfer gehen, kämpft er im italienischen Antholz erstmals in seiner Karriere um eine Olympia-Medaille. Ob dies klappt, hängt auch an den nächsten Monaten ...

Vor den Toren Erfurts rollert Justus Strelow (28) in die neue Saison. © Enrico Lucke Nach dreiwöchigem Trip durch Portugal und einer Weisheitszahn-OP hat der 28-Jährige wieder mit dem Training begonnen. "Wie fit ich in die Saison starte, erfahre ich allerdings erst in dieser Woche. Da habe ich meinen Test bei IAT in Leipzig", verrät Strelow. Keine Angst, er fühlt sich gut, auch wenn nach den ersten Einheiten der Muskelkater da war. Die Analyse des vergangenen Winters stimmt ihn auch optimistisch für die Olympia-Saison. Biathlon "Richtige Experten": Biathlon-Star fliegt aus Nationalteam und ätzt gegen Verband "Ich konnte demnach meine Laufleistung steigern", so der Skijäger, der in Erfurt wohnt und in Oberhof trainiert. "Um 0,4 Prozent war diese besser. Das ist ein guter Wert, wird nur deshalb etwas getrübt, weil ich 4,5 Prozent schlechter geschossen habe." Zudem gesteht er, dass "zur Wahrheit dazugehört, dass das Feld insgesamt enger bei der Laufleistung zusammengerückt ist" und er dadurch etwas zurückfiel.

Biathlon: Justus Strelow will Olympia-Medaille mit nach Hause nehmen