Biathlon-Stars in heftigen Unfall verwickelt: "Auto war ein totales Wrack"

Juni Arnekleiv (26) war zusammen mit ihrem Teamkollegen Vetle Sjåstad Christiansen in einen schweren Autounfall verwickelt. © Sven Hoppe/dpa

Das verriet Arnekleiv im Rahmen des Weltcups in Oslo.

Das Duo hatte am 3. März in Stockholm an einem Showwettkampf teilgenommen, ähnlich wie das Biathlon-Rennen auf Schalke zwischen den Jahren. Von dort aus fuhren die beiden gemeinsam zum IBU-Cup nach Otepää in Estland - und dort passierte das Unglück.

"Es war extrem glatt und wir fuhren an einer Kreuzung geradeaus, bevor wir in einen Graben zwischen Straße und Gehweg schleuderten. Die gesamte Frontpartie war zertrümmert und das Auto war nicht mehr fahrtüchtig", erzählte Christiansen dem norwegischen NRK.

Arnekleiv ergänzte: "Das Auto war ein totales Wrack und es war unmöglich, weiterzufahren. Das Getriebe war zerstört und unter dem Auto und unter der Motorhaube waren Dinge lose. Im Nachhinein finde ich es verrückt, dass es so gut gelaufen ist."

Denn glücklicherweise kamen alle drei Passagiere, die beiden Biathleten und ihr Fahrer, unverletzt davon.