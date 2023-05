Biathlon-Talent seit März verschwunden! Eltern starten verzweifelten Aufruf

Lillehammer - Seit dem 19. März wird der norwegische Biathlet Eivind Sporaland (22) vermisst. Seine Eltern wandten sich nun mit einem emotionalen Appell an die Öffentlichkeit.

Eivind Sporaland (22) ist ein sportlicher junger Mann mit sehr athletischem Körperbau. © Instagram/Screenshost/eivindspoaland

Eivind Sporaland ist ein aufstrebendes Biathlon-Talent in der Wintersportnation Norwegen. Kurz vor seinem Verschwinden im März soll er aber Probleme gehabt haben!

Laut einem Bericht der "Sport Bild" fuhr sein Mitbewohner den 22-Jährigen in eine Klinik, wo er abgewiesen wurde. Um was es bei seinem Besuch in der Klinik genau ging, ist unbekannt.

Die Eltern des Verschwundenen erklärten aber gegenüber dem norwegischen Fernsehsender TV2, dass ihr Sohn offen mit seinen psychischen Problemen umging und die Tage vor seinem Verschwinden mit Freunden und Familie über Dinge sprach, die ihm offenbar schwerfielen.

Im April fand die Polizei Eivinds Auto und wenig später sogar sein Smartphone. Bisher konnten aus diesen Funden aber keine entscheidende Hinweise ausgelesen werden, wo der Sportler sich aufhält.