Biathlon-Weltcup in Oberhof: Die wichtigsten Infos zu Tickets und Wettkämpfen

Oberhof - Vom 9. bis 12. Januar findet in Oberhof der Biathlon-Weltcup statt. Es ist gleich zu Jahresbeginn einer der sportlichen Höhepunkte in Thüringen .

Für die Frauen und Männer geht es in Oberhof um wichtige Weltcup-Punkte. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

An den vier Wettkampftagen werden rund 260 Sportler aus 26 Ländern an den Start gehen. Damit die Wintersport-Festtage reibungslos über die Bühne gehen können, sind Hunderte freiwillige Helfer am Start. Für die optimale Stimmung sollen etwa 10.000 Besucher sorgen, die laut Veranstalter-Angaben erwartet werden.

Insgesamt sechs Wettkämpfe sind an den vier Tagen vorgesehen. Diese sollen - Stand jetzt - wie folgt über die Bühne gehen:

Donnerstag, 9. Januar 2025, ab ca. 14:20 Uhr: 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen

Freitag, 10. Januar 2025, ab ca. 14:20 Uhr: 10-Kilometer-Sprint der Männer

Samstag, 11. Januar 2025, ab ca. 12:30 Uhr: 10-Kilometer-Verfolgung der Frauen

Samstag, 11. Januar 2025, ab ca. 14:45 Uhr: 12,5-Kilometer-Verfolgung der Männer

Sonntag, 12. Januar 2025, ab ca. 11:30 Uhr: Single-Mixed-Staffel

Sonntag, 12. Januar 2025, ab ca. 14:25 Uhr: Mixed-Staffel

Übertragen wird der Weltcup abwechselnd von ARD und ZDF - sowohl im TV als auch im Livestream. Bei Eurosport werden die Wettkämpfe ebenfalls übertragen, allerdings ist der Livestream über Discovery+ kostenpflichtig.