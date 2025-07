Laura Dahlmeier ist tot: Mit nur 25 Jahren beendete sie ihre Ausnahme-Karriere

Ihr Debüt auf Weltklasse-Niveau gab Dahlmeier in der Frauenstaffel und blieb dort nicht nur fehlerfrei am Schießstand, sondern zeigte auf ihrer Runde auch die drittbeste Laufzeit, sodass sie als Führende auf Schlussläuferin Andrea Henkel (47) übergeben konnte und nur wegen deren Schießfehlern ihre erste WM-Medaille verpasste.

Bei den Olympischen Spielen 2018 stand Dahlmeier in drei von vier Einzelrennen auf dem Podium. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Bei den Olympischen Spielen 2018 vergrößerte die siebenfache Weltmeisterin ihre Medaillensammlung, als sie sich in Sprint und Verfolgung zur Doppel-Olympiasiegerin krönte und auch im Einzel auf dem Podest stand.

Danach fehlte es Dahlmeier an Zielen: Zwar trat sie in der Saison 2018/19 noch im Weltcup an, musste aber viele Rennen wegen Krankheit und Verletzungen auslassen und verkündete am Ende des Winters ihren Rücktritt mit nur 25 Jahren.

Sie sei nicht mehr zu 100 Prozent davon überzeugt, Biathlon weiter auf Spitzenniveau betreiben zu wollen, erklärte die 33-malige Weltcupsiegerin damals: "Heute bin ich an dem Punkt, an dem ich nicht weiß, was ich mir für ein Ziel vornehmen sollte."

Ihre Ziele wurden andere: Nach der Karriere als Biathletin widmete sie sich ihrer zweiten Leidenschaft, dem Bergsteigen. Schon zu aktiven Zeiten hatte sie Bergtouren absolviert, jetzt ließ sie sich zur staatlich geprüften Bergführerin ausbilden und bezwang zahlreiche Berggiganten.

Auch wenn sie als vorsichtige und risikobereite Bergsteigerin galt, konnte sie das Unglück im pakistanischen Gebirge nicht verhindern: Das nötige Quäntchen Glück, das sie zuvor immer heil nach Hause kommen ließ, hatte die Deutsche verlassen.