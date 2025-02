WM-Serie reißt! Letztes Schießen kostet Preuß die nächste Biathlon-Medaille

Franziska Preuß verpasste zum ersten Mal bei dieser Biathlon-WM die Medaillenränge. © Martin Schutt/dpa

Nach ihrem überragenden Weltmeistertitel in der Verfolgung ging Preuß gelöst und zugleich hoch konzentriert an den Start.

Und bis zum letzten Schießen lag die Deutsche aussichtsreich im Rennen - bei einer weiteren Null-Fehler-Einlage wäre es wohl der zweite WM-Titel gewesen, ein Fehler hätte möglicherweise noch für das Podest gereicht.

Doch zum ersten Mal in diesem Rennen versagten Preuß die Nerven, sie leistete sich gleich zwei Fehlschüsse - weg war die Aussicht aufs nächste WM-Gold! Stattdessen landete die Bayerin außerhalb der Top sechs und durfte damit nicht einmal zur Siegerehrung gehen.

Insgesamt leisteten sich die Deutschen am Schießstand zu viele Patzer, Tannheimer zielte viermal daneben, Selina Grotian sogar fünfmal. Das reichte nur für Platz 33 beziehungsweise 46, in der Loipe überzeugten die beiden jungen Deutschen aber und weckten so große Hoffnungen für die Zukunft.