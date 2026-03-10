Nach historischer Medaille und Nationenwechsel: Para-Biathletin bestätigt Vergewaltigung

Mailand (Italien) - Bei den Paralympischen Winterspielen 2026 hat Carina Edlinger (27) am Wochenende Geschichte geschrieben und mit Silber im Sprint die erste Biathlon-Medaille für Tschechien überhaupt eingefahren. Dabei liegt hinter der gebürtigen Oberösterreicherin eine unfassbar schwere Zeit. Nach ihrem Erfolg brachte sie nun etwas Licht ins Dunkel.

Carina Edlingerová (27, l.) mit ihrem Guide bei der Para-WM in Trondheim. Die Wintersportlerin leidet an der Erbkrankheit Morbus Stargardt, wodurch sich ihr Sehvermögen im Laufe ihres Lebens auf inzwischen rund 2 Prozent reduziert hat. © JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Bei den letzten Paralympics vor vier Jahren in Peking startete die 27-Jährige noch für den ÖSV im Langlauf und holte je eine Gold- und Bronzemedaille. Anschließend berichtete "Forbes Austria", dass die Wintersportlerin nur zwei Wochen vor ihrem Triumph vergewaltigt worden sei.

Im italienischen Tesero bestätigte sie die damalige Meldung nun gegenüber "LAOLA1".

"Ich habe in meinen Jahren, auch im österreichischen Sport, sehr dunkle Zeiten erlebt. Ich habe sehr, sehr viel darunter gelitten", sagte die aus Bad Ischl stammende Athletin, die inzwischen unter dem Namen Edlingerová an den Start geht.

"Nach außen hin war ich die erfolgreiche junge Lady, die alles Mögliche gewonnen hat, aber wie es so einem Menschen dahinter geht, das ist nochmal ganz etwas anderes", fügte sie an. "Ich habe das Ganze überlebt, auch dank meines Hundes, der wieder viel Licht in mein Leben gebracht hat."

Umgehend nach den Spielen sei sie zwei Wochen in Therapie gewesen. Mit dem Wort "China" habe sie abgeschlossen, ihre Goldmedaille nie wieder angeschaut.