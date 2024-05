Deutsche Biathlon-Hoffnung fordert Veränderung: "Nicht immer ganz fair"

Garmisch-Partenkirchen - Weite Reisen und zu wenig Schnee: Der Wettkampf-Kalender sorgt im Biathlon für immer mehr Kopfzerbrechen. Nun hat sich auch DSV-Talent Selina Grotian (20) in die Diskussion eingeschaltet und für eine Veränderung plädiert.

Strahlend weißer Schnee, wohin das Auge reicht: So gute Bedingungen wie hier in Österreich fand Selina Grotian (20) in der vergangenen Saison nicht immer vor. © GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

Die 20-Jährige hat eine sehr abwechslungsreiche Saison hinter sich, vom zwischenzeitlichen Rauswurf aus dem deutschen Weltcup-Team bis hin zum Bronze-Gewinn mit der WM-Staffel.

Ebenso abwechslungsreich ging es allerdings bei den Bedingungen auf den Pisten zu. "Da könnte man schon den Kalenderplan ein bisschen anpassen", erklärte die Garmisch-Partenkirchenerin dazu im Interview mit Sport1.

"Vielleicht könnte man ein bisschen später anfangen und einfach gucken, wo der Schnee liegt, und das darauf ausrichten", fügte sie an. "Das würde uns viel bringen, weil letztes Jahr nicht immer perfekte Bedingungen waren."

So beispielsweise in Oberhof, wo sich mehrere Athleten - darunter der norwegische Superstar Johannes Thingnes Bö (31) - im Januar über den Zustand der Loipe beschwert haben. In den spärlich vorhandenen Schnee mischten sich damals Steine, Baumrinde und Geäst.

"Leider geht es dann auch nicht immer ganz fair daher und das ärgert einen natürlich schon", befand Grotian nun.