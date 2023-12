Deutscher Biathlon-Irrsinn hört nicht auf: DSV-Herren reichen Gelbes Trikot rum!

Beim deutschen Team läuft es im schwedischen Östersund weiter rund. © Pontus Lundahl/TT News Agency/AFP

Während Nawrath in der Loipe und am Schießstand dominierte, erwischte Rees keinen guten Tag. Der 30-Jährige war erstmals in Gelb an den Start gegangen, konnte sechs Tage nach seinem Auftaktsieg über 20 Kilometer aber nicht an diesen Auftritt anknüpfen.

"Die Power war am Ende nicht so da. Ich habe ein ungewohnt schlechtes Stehendschießen abgeliefert", sagte Rees, der nach drei Strafrunden Rang 56 belegte.

Zweitbester Deutscher war Johannes Kühn (32, ein Fehler) als Achter, Benedikt Doll (33, ein Fehler) belegte Platz zehn. Justus Strelow (ein Fehler), Zweiter im Einzel von Östersund, überquerte als 15. die Ziellinie.

Zum Weltcup-Abschluss stehen am Sonntag (ab 14 Uhr) die ersten Verfolgungsrennen des Winters auf dem Programm. Bei den Frauen trägt dabei Franziska Preuß (29) zum ersten Mal das Gelbe Trikot.

Das begehrte Kleidungsstück sicherte sie sich am Freitag durch Rang vier im Sprint.