Deutscher Biathlon-Kader steht: Mit dieser Entscheidung überrascht der DSV alle

Das Gold-Quartett von Ruhpolding wird auch in Antholz dabei sein - allerdings keine weiteren Deutschen. © Sven Hoppe/dpa

In der Kaderankündigung des DSV finden sich normalerweise sechs Biathletinnen, für den Weltcup in Antholz sind es aber überraschenderweise nur vier: Nur die Gesamtweltcup-Führende Franziska Preuß (30), Selina Grotian (20), Sophia Schneider (27) und Stefanie Scherer (28) werden in Südtirol an den Start gehen.

Das begründet der deutsche Ski-Verband mit der am 29. Januar startenden Europameisterschaft in Martell, auf die sich das "B-Team" vorbereiten soll, das sonst im IBU-Cup an den Start geht und aus dem der Weltcup-Kader im Normalfall aufgestockt wird.

"Bei den Damen nehmen wir vorerst nur 4 Starterinnen mit. Dies liegt daran, dass sich unser EM-Team [...] bestmöglich auf die Titelkämpfe in der Höhe von Martell vorbereiten wird - dafür geht es parallel zum Weltcup in Antholz in die unmittelbare Wettkampfvorbereitung nach Ridnaun", heißt es in der Mitteilung des DSV.

Auch wenn das EM-Team noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, dürfte damit feststehen, dass Julia Kink (20), Johanna Puff (22), Marlene Fichtner (21) und Anna Weidel (28), die in dieser Saison alle bereits im Weltcup laufen durften, nicht zum WM-Kader gehören werden, sondern der DSV fest mit einer Rückkehr von Voigt und Tannheimer plant.