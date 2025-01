In Notbesetzung! Deutsche Biathlon-Damen feiern nächsten Staffelsieg vor Heimpublikum

Beide mussten nachladen, Öberg sogar in die Strafrunde - und Preuß lief der Konkurrenz davon.

Selina Grotian und Sophia Schneider, die in diesem Winter erstmals im Weltcup dabei war, brachten das DSV-Quartett dann wieder weit nach vorn und übergaben jeweils nahezu zeitgleich mit der Spitze.

Stefanie Scherer, die bisher überhaupt nur zwei Weltcuprennen bestritten hatte und noch nie eine Staffel gelaufen war, legte den Grundstein: Zwar verlor die 28-Jährige in der Loipe einiges an Zeit, hielt Deutschland aber mit einer guten Schießleistung im Rennen.

Nur vier Damen standen dem DSV beim Heim-Weltcup in Ruhpolding noch zur Verfügung, die Staffel stellte sich damit quasi selbst auf - und überzeugte auf ganzer Linie.

Franzi Preuß überquerte die Ziellinie in ihrem Wohnzimmer mit der Deutschland-Flagge in der Hand. © Sven Hoppe/dpa

Im Stehendschießen wiederholte die Gesamtweltcup-Führende ihre fehlerfreie Leistung und konnte so auf der Schlussrunde sogar ein wenig rausnehmen, um vor dem "Oh, wie ist das schön" singenden Heimpublikum mit der deutschen Fahne über die Ziellinie zu fahren.

Hinter dem deutschen Quartett, das mit dem zweiten Erfolg in der dritten Staffel des Winters die Führung in der Staffel-Wertung übernehmen, reihten sich Norwegen und Frankreich ein.

"Wenns jetzt noch im Einzelwettkampf so hinhauen würde", schwärmte Grotian nach dem Rennen, in dem sie in ihrem Durchgang die beste Laufleistung anbot und nur einmal nachladen musste.

Und auch Preuß strahlte nach dem Sieg in ihrem Wohnzimmer übers ganze Gesicht: "Es war echt ein cooles Rennen."